Şanlıurfa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.31 Temmuz 2018 Salı 19:28
İbrahim Keser (22) idaresindeki plakasız motosiklet, Kalkanlı Mahallesi'nde, Kemal Gezer yönetimindeki 27 NC 776 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Ağır yaralanan Keser, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Gezer, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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