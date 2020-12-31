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Aktüel Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:24:55 -
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şükrü Salan idaresindeki 27 Z 9362 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 60. kilometresindeki yol ayrımında İbrahim Kılıç yönetimindeki 27 AAG 064 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Kılıç ile otomobildeki Salih ve Zahide Kılıç ile Emine ve Hamide Demirpençe yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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