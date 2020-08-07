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Aktüel

Şanlıurfa'da kamyon kasalarına gizlenmiş 28 bin paket sigara ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:39:45 -
Şanlıurfa'da kamyon kasalarına gizlenmiş 28 bin paket sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 kamyonun kasasının altındaki bölümlere gizlenmiş kaçak 28 bin 40 paket sigara ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 kamyonda kaçak malzemeler taşındığı belirlendi.

Ekiplerce durdurulan kamyonlardaki aramada, araçların kasalarının altında oluşturulan gizli bölümlerde, kaçak 28 bin 40 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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