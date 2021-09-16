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Yerel Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu
Yerel

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:26:00 -
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında aracıyla göçmenleri taşıdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda durdurulan minibüste gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmed Elmahmud, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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