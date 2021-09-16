Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında aracıyla göçmenleri taşıdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda durdurulan minibüste gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmed Elmahmud, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.