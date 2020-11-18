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Gündem Şanlıurfa’da ilginç anlar! Suda bir anda ortaya çıktı
Gündem

Şanlıurfa’da ilginç anlar! Suda bir anda ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir sulama kanalında sürüklenen yaban domuzunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:43:00 -
Şanlıurfa’da ilginç anlar! Suda bir anda ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşüp, sürüklenen yaban domuzu, itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bozova’nın Arıkök Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen yaban domuzu sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, suda sürüklenen domuzu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ip ile yaban domuzunu yakaladı.

Korkuya kapılan yaban domuzu itfaiyecilerin elinden kurtularak tekrar kanala atladı.

Bunun üzerine uyuşturucu iğne kullanıldı. Ancak domuz bir süre sonra gözden kayboldu.

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