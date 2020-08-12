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Aktüel

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:24:55 -
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevher Bodan'ın kullandığı 57 AV 293 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolu Kızlar Mahallesi mevkisinde, Fatma Şeker idaresindeki 34 CPY 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Mustafa Gür, Hatice Sinanoğlu ile Emine Çıdır yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

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