  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:35:38 -
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Koçkun yönetimindeki 34 VZ 5702 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin Gülveren Mahallesi yakınlarında Halef Çiçek'in kullandığı 07 ABT 829 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Fatma ve İbrahim Koçkun yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan ulaşım, otomobillerin çekilmesinin ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı