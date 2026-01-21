  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Şanlıurfa'da hareketli saatler! 6 katlı bina boşaltıldı
Gündem

Şanlıurfa'da hareketli saatler! 6 katlı bina boşaltıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'da hareketli saatler! 6 katlı bina boşaltıldı

Şanlıurfa'da vatandaşların seslerin geldiği yönündeki ihbarı üzerine 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.

Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Bülent Apartmanı'nda oturan vatandaşların binadan seslerin geldiği yönündeki ihbarı üzerine AFAD, zabıta ve polis ekipleri binayı tedbiren boşalttı.

Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

