Şanlıurfa'da hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk
Şanlıurfa'da bagajında 5 çocuğun oturduğu hareket halindeki otomobili görenler gözlerine inanamadı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:09
Atatürk Bulvarı'nda dün gece ilerleyen sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin kapağı açık bagajında 6- 7 yaşlarında 5 çocuk otururken görüldü.
Görenleri hayrete düşüren çocukların tehlikeli yolcuğunu görenler, sürücüye tepki gösterdi. Bagajda oturup ayaklarını dışarıya sarkıtan çocukların bulunduğu otomobilin sürücüsü, tehlikeye rağmen vatandaşların uyarısına aldırmadan aracıyla ilerleyip gözden kayboldu.
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