0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Şanlıurfa’da Güncel Yorumlar Karma Resim Sergisi

GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Piazza AVM’de düzenlenen resim sergisi ile takdir topladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:15
Şanlıurfa’da Güncel Yorumlar Karma Resim Sergisi

GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Piazza AVM’de düzenlenen resim sergisi ile takdir topladı.


Düzenlediği atölye çalışmaları ve birçok kültürel aktiviteyle çocukların ve gençlerin yeteneklerini geliştirmesine ve sergilemesine katkıda bulunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.


Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Piazza AVM’de gerçekleştirdikleri Güncel Yorumlar Karma Resim Sergisinde yeteneklerini konuşturdu. AVM’nin etkinlik alanında düzenlenen serginin açılışını GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yöneticileri gerçekleştirdi. 35 öğrencinin günlerce süren çalışmaları sonunda ortaya çıkan eserleri, renklerin dünyasının kapılarını araladı.


Birbirinden farklı temalar ve tekniklerle hazırlanan resimlerin beğeniye sunulduğu sergiye veliler ve ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Resimlerini sergileyen 10. ve 11. sınıf öğrencileri ziyaretçilerden takdir topladı.


GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yöneticileri, öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları bu tür etkinliklerin öğrencileri motive ettiğini ve geliştirdiğinibelirterek, buna katkı sunan AVM’nin yöneticilerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:15
  1. sergi
  2. resim sergisi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de yargının başı istifaya çağrıldı
    1. Cezayir'de yargının başı istifaya..
    2. Fatma Şahin şarkı söyledi, Osmanlı..
    3. Kavgaya giden polislere meşaleli..
    4. Şanlıurfa’da Güncel Yorumlar Karma..
    5. Taşınma sebebiyle tazminat alınır mı?..
    6. Anneleri ölünce ortada kaldılar
    7. Kardiyolog Prof. Dr. Hamza Duygu:..
    8. Nafaka sorununda sona gelindi! 5 yıl..
    9. Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı
    10. Çilekte patlama yaşanıyor
    11. Haliç'te kürek şenliği
    12. İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi
    13. Sudan’da sivil yönetim için baskı..
    14. Aile Olmak belgeseli bu akşam yayında
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Yolcu otobüsü tıra çarptı: Ölü ve..
    17. AB'den Türkiye açıklaması: Bu bir fırsat
    18. Balık tutmaya giderken kazada hayatını..
    19. Genç: “Türkiye’de mevcut belediye..
    20. Hayri Samur: “Temenni ederim ki,..
    21. Kalkınma Ajansları PYB toplantısı..
    22. Şehir merkezine inen kurt paniğe neden..
    23. Papağanına işkence yapan Özdemir..
    24. Krimi'ye ağzının payını veren..
    25. Avrasya’da Türk Sanat Müziği konseri
    26. Açık ceza evinden izinli çıkıp kablo..
    27. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan..
    28. Balıkçılar sezondan memnun kaldı
    29. Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay..
    30. Başkan Gültak’tan personele:..
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti