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Aktüel

Şanlıurfa’da gönüllü olarak 100 bin maske ürettiler

Şanlıurfa’da bir grup hayırseverin başlattığı dernek faaliyeti ile 100 binden fazla maske üretilerek, valiliğe teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:15:14 -
Şanlıurfa’da gönüllü olarak 100 bin maske ürettiler

Şanlıurfa’da bir grup hayırseverin başlattığı dernek faaliyeti ile 100 binden fazla maske üretilerek, valiliğe teslim edildi.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in destekleriyle 75. Yıl Çıraklık Eğitim Merkezi’nde atölye tahsis eden hayırsever bir dernek, Suriyeli ve Şanlıurfalılardan oluşan 20 gönüllüsü ile ürettiği cerrahi maskeleri, Şanlıurfa Valiliği aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdı. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bile atölyedeki çalışmalarını sürdüren gönüllüler, ramazan bayramından önce yetim ve yardıma muhtaç çocuklar için de bayramlık dikmeye başlayacaklarını, dernekleri aracılığıyla piyasadan temin veya kendi üretimleriyle haftada 500 çocuğu giydirmeyi planladıklarını söyledi.

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