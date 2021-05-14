Şanlıurfa'da Filistinli kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasını Şanlıurfa'daki Sivil Toplum Kuruluşları adına Anadolu Gençlik Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Maşuk Özyaramış okudu.

İşte o basın açıklaması;

Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk Kıblegahımız olan Mescid-i Aksa’yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular.

Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah’ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücahedelerinde; Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler.

Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa’yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir.

Günlerdir Siyonist İsrail’in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda; kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür.

İşgalci Siyonistler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle işbirliğiyle Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır.

Terörist Israil’in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir.

Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlıkiçin bir beladır.Bu belanın ortaya çıkmasının arkasındaki sapkın düşünce olan Siyonizm tüm insanlık için 7 - 24 problem üretmektedir.Siyonist İsrail’in bu küstahça davranışlarının kaynağı Batı’dan aldığı cesarettir.Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği İsrail’in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır.

Siyonist İsrail, Filistin’de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır.

Siyonist İsrail’in attığı her adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz.

Biz terörist İsrail’in fırsatını bulduğunda, bu coğrafyayı ateşe vermekten, insanları sömürmekten, köle yapmaktan ya da öldürmekten çekinmeyeceğini biliyoruz. Terör örgütüİsrail de şunu bilsin ki biz de, ne ölmekten, ne de öldürülmekten korkmuyoruz ve terörist İsrail’e yaptığı her küstahlığın, şımarıklığın hesabını soracağız.

Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail’in ve işgalin sonunu getirecektir.

Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail’e karşı birlik olmaya davet ediyoruz.

Şunu herkes bilmeli ki Siyonizm tüm insanlığa yönetilmiş bir tehdittir. Müslümanlar Siyonizm’in ve Siyonist İsrail’in tuzaklarına düşmemelidir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Hangi renk ve ırktan olursa olsun barış ortamında yaşayabilmek her insanın hakkıdır.

Siyonist İsrail’e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir.

Terör örgütü İsrail, ‘çok yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceğini’ görecektir. Terör örgütü İsrail’in, Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah’ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve Dünya’ya huzur ancak bu şekilde gelecektir.

Milyonlarca Kudüs Gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücahedemiz; başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir.

Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu, İslam Birliğinin kurulması adına ömrü boyunca çalışmalar yürüten ve İslam Birliği’nin mutlaka kurulması gerekliliğini bizlere miras olarak bırakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın; “İsrail laftan anlamaz. Yalnızca güçten anlar” sözü bir kez daha haklılığını göstermiştir. Terör örgütü İsrail, Müslümanların gücünü görecek ve cehenneme sürülecektir.

Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan, şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan, dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren inanmış topluluğa, Özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun.

Zafer İslam’ındır, zafer yakındır!