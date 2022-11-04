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Aktüel Şanlıurfa’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da pamuk yüklü TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 21:00:00 - 2022-11-04 21:01:06

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Suruç karayolunun 21’inci kilometresindeki tarihi Koçören Mağaraları yakınlarında yaşandı.

Mehmet A.'nın kullandığı 63 VM 513 plakalı pamuk yüklü tır ile Mehmet Kızılkaya'nın kullandığı 27 ZB 261 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada otomobilde sıkışan Mehmet Kızılkaya ile Selvi Kızılkaya olay yerinde hayatını kaybederken 7 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cesetler savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı

Kaza dolayısıyla tek taraflı kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Savcının incelemesinin ardından sıkıştıkları otomobilin içerisinden çıkartılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden çift şeritli olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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