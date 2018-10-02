Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 11. kilometresinde, Hamit Urfalı yönetimindeki 63 LM 564 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü tespit edilemeyen 63 AC 970 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Urfalı, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.