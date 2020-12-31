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Aktüel Şanlıurfa'da Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi ibadete hazır
Aktüel

Şanlıurfa'da Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi ibadete hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:16:05 -
Şanlıurfa'da Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi ibadete hazır

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi'nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihte "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları bitti.

Valilik, Büyükşehir ve Viranşehir belediyelerinin iş birliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgede 1400 metre kare alana üzerine kurulan, içerisinde konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ile otoparkın da bulunduğu cami ve külliyenin, çevre düzenlenmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanıyor.

İçerisinde barındırdığı kutsal değerlerin hassasiyeti gözetilerek itinayla yürütülen çalışmaların sonunda, Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi'nde bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.

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