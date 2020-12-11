Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir evde mutfak tüpünün değişimi sırasında çıkan yangında, 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde evde M.Ç'nin mutfak tüpünü değiştirmesi sırasında içeri yayılan gazın alev alması sonucu yangın çıktı.
Yangını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mutfaktaki tüplerin patlama riskine karşı tüpler dışarı çıkarıldı.
Yangında yaralanan 1 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.