Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 terörist paketlendi

SON DAKİKA
Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 17 adet yasaklı yayın ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

