Şanlıurfa’da CHP-DEM Parti ittifakı

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CHP’de Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanlığı için Şanlıurfa Milletvekili olan Mahmut Tanal’ın adı geçiyordu. Kamuoyunda tanınan ve popüler bir isim olmasına rağmen CHP, Büyükşehir belediye başkan adaylığı için Tanal yerine Şanlıurfa kamuoyu tarafından tanınmayan Mustafa Koyuncu’yu aday olarak gösterdi. Bu yöntemle oyların dem Parti adaylarına yönlendirmesi amaçlandığı ifade ediliyor. CHP, DEM’in kazanması için aynı taktiği Halfeti’de de uyguladı. CHP Şanlıurfa Halfeti belediye başkan adayı olarak Mehmet Sevtekin’in ismini açıklamasına rağmen daha sonra Sevtekin adaylıktan çekilerek daha zayıf bir isim olan Adnan Bengü aday gösterildi.

AK Parti'nin rakibi DEM

Halfeti’de yarış AK Parti ile DEM Parti arasında geçerken CHP’den aday gösterilen Sevtekin, DEM Parti’nin oylarını bölmesinden endişe edildiği için adaylıktan çektirildiği kaydediliyor. CHP ise Sevketin’in halktan gelen yoğun istek üzerine adaylıktan çekildiğini uydurdu. Sevketin de, “Ben Mehmet Sevtekin bireyleri ve partileri kaybettirmeye değil, Halfeti’mizi kazanmaya gelmek için yola çıkmıştım. Geldiğimiz noktada saha çalışmaları sırasında halkımızdan gelen yoğun istek üzerine güç birliğinin lazım olduğunu, bir dönem için Halfeti halkının çıkarlarını kendi çıkarlarımdan önde tutarak Halfeti için iyi olacağını düşündüğüm için CHP adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım” demişti. Bu açıklama da DEM’in kazanması için Sevketin’e yapılan baskıyı ortaya koydu.