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Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle hayvan hırsızlığı

Çaldıkları minibüsle büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

16 Ekim 2018 Salı 16:12
Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle hayvan hırsızlığı

Şanlıurfa'da çaldıkları minibüsle büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde Ö.G'ye ait ahırdan 3 gün önce 4 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda durumundan şüphelendikleri 44 BK 470 plakalı minibüsü durduran ekipler, aracın kırık olan arka kapı penceresinden bir ineğin başını dışarı çıkardığını fark etti.

Minibüsün içerisinde 4 büyükbaş hayvan tespit eden ekipler, aracın ise Göktepe Mahallesi'nden çalındığını belirledi.

Araçtaki Ramazan D. ile İbrahim D. gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:12
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. Hayvan Hırsızlığı
  4. jandarma
  5. minibüs
  6. Şanılurfa

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