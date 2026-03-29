Şanlıurfa'da çakal operasyonu: itfaiye merdiveniyle hayata tutundu
Şanlıurfa'da sulamada kullanılan yapay gölete düşen bir çakal, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivene tırmanarak kurtuldu. Göletten çıkan çakalın özgürlüğe koşusu görülmeye değerdi.
Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Güzelbey Mahallesi'nde yaşandı. Sulamada kullanılan şahsi yapay gölette bir çakal olduğunu ve çıkamadığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak çakalın çıkmasına yardımcı oldu. Merdivenden tırmanan çakal, yeniden kazandığı özgürlüğüne doğru koşarak gözden kayboldu.
Köylülerin de ilgiyle izlediği kurtarma operasyonu hayvan yaşamını koruma açısından örnek bir müdahale olarak kayda geçti..