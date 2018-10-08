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Şanlıurfa'da büyük kavga! Evleri ateşe verdiler...

Ceylanpınar ilçesinde, mera sebebiyle çıkan kavgada ölen kişinin yakınları olduğu iddia edilen kişilerin, hasımlarının evlerini ateşe verdiği belirtildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:17
Şanlıurfa'da büyük kavga! Evleri ateşe verdiler...

Ceylanpınar'ın Saraççeşme Mahallesi'nde geçen cuma günü husumetli olan Caymaz ile Kılıç ailesi fertleri arasında mera nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen ve silahların ateşlendiği kavgada; Salih Caymaz (40) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. 

İddialara göre, yaşananların ardından bugün gerginlik nedeniyle mahalleden ayrılmış olan Kılıç ailesi fertlerine ait 7 ev, 2 samanlık, 10 ahır, 1 pamuk hangarı ile 1 traktör ateşe verildi. Kundaklanan evlerden yükselen alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evlerde hasar oluşurken, ahırlarda ise 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gerginlik üzerine mahallede önlem alan jandarma, evleri kundaklayan kişilerin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlattı

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:17
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