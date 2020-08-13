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Aktüel

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:19:52 -
Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 129'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

Bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda 6 yıldan bu yana bulunan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen terörist, ailesinin de verdiği destekle ikna edildi.

Söz konusu terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129 oldu.

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