  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa’da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:34:56 -
Şanlıurfa’da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında Birecik ilçesinde kırsal Divriği Mahallesi ile Viranşehir ilçesinde 2, Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde birer bina karantinaya alındı.


Öte yandan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Ohali Mahallesi ile Eyyübiye ilçesinde 3 ve Siverek ilçesinde 2 binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması ise son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı