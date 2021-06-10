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Gündem Şanlıurfa'da bir araçtan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Gündem

Şanlıurfa'da bir araçtan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir araçtan polislerin üzerine açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 23:53:00 -
Şanlıurfa'da bir araçtan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı

Şanlıurfa'da bir araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir evi takibe aldı.

Polislere ateş açıldı

Bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler, ekip aracıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polislerin sağlık durumu iyi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastaneye giderek yetkililerden yaralı polislerle ilgili bilgi aldı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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