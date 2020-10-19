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Aktüel Şanlıurfa'da ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı
Aktüel

Şanlıurfa'da ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:44:29 -
Şanlıurfa'da ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde parkta yürürken ayağı mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan Cevheri Parkı'nda gezen Mehmet Doğan'ın (17) ayağı mazgal aralığına sıkıştı.

Doğan kendisinin ve çevresindekilerinin çabalarına rağmen mazgaldan çıkamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, demirleri genişleterek Doğan'ın ayağını düştüğü yerden çıkardı.

Doğan desteklerinden dolayı hem vatandaşlara hem de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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