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Aktüel Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı
Aktüel

Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:25:34 -
Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde av tüfeğiyle vurulan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Arat Dağı Kırsal bölgesinde yaralı bir puhuyu bulan vatandaşlar kuşu muhafazaya alarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen puhu, ekiplerce koruma altına alınarak tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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