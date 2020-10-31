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Aktüel Şanlıurfa'da askerlerden engellilere destek
Aktüel

Şanlıurfa'da askerlerden engellilere destek

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:07:50 -
Şanlıurfa'da askerlerden engellilere destek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan rütbeli askerler, kendi imkanlarıyla temin ettikleri akülü sandalye ve görme engelli bastonlarını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

107. Topçu Alay Komutanlığında görev yapan rütbeli askerler, ilçedeki engelliler için kendi aralarında kampanya düzenledi.

Bu kapsamda temin edilen 1 akülü sandalye ve 7 görme engelli bastonu, Alay Komutanlığında düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine verildi.

107. Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin, milletin bağrından çıktığını hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

Askerin her zaman toplumun yanında olduğunu belirten Çalışkan, "Siverek ilçemizde halkımıza ne gibi bir faydamız, yararımız olur diye düşünerek tamamen gönüllülük esasıyla personelimizin kendi gönlünden kopan miktarda bir yardım toplamak suretiyle katkıda bulunmayı amaç edindik. Bu maksatla Zeynep kızımıza ve 7 görme engelli vatandaşımıza baston alarak yardımda bulunduk." dedi.

Akülü sandalye sevinci yaşayan doğuştan dirençli epilepsi hastası 17 yaşındaki Zeynep Ayata, sevinç gözyaşı dökerek askerlere teşekkür etti.

Anne Sevgi Ayata, maddi imkansızlıklar nedeniyle kızına akülü sandalye alamadıklarını belirterek, "Zeynep'i uzun zamandır temiz hava alması için dışarı çıkaramıyordum ve hep evde kaldık. Kızım doğuştan dirençli epilepsi hastası ve 17 yıldır yükümüz çok ağır. Öncelikle akülü sandalye için komutanlarımıza, kaymakamımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın. Çok zor bir durum, bunu dile getirmek mümkün değil, ben gördüm Allah kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Kalp Gözü Görme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Canlı da komutanların engellilere yönelik duyarlılıklarından ve yanlarında olmalarından ötürü teşekkür etti.

Programa Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, engelli aileleri ile askeri personel katıldı.

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