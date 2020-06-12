Şanlıurfa'da arazi kavgasında 6 kişi yaralandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sepetli Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan Kasım S, Mehmet S, Mustafa S, Mahmut K, Halil C. ve Mehmet C. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.