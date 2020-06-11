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Aktüel

Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, modern tarım tekniğinde anız yakmanın yanlış bir yöntem olduğunu bildirerek, anız yakma sonucu karşılaşılan zararların telafisinin mümkün olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:51:42 -
Şanlıurfa’da anız yakanlara taviz verilmeyecek

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, modern tarım tekniğinde anız yakmanın yanlış bir yöntem olduğunu bildirerek, anız yakma sonucu karşılaşılan zararların telafisinin mümkün olmadığını açıkladı.


Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yok edilmektedir. Bu durum toprakları daha verimsiz ve erozyona daha hassas duruma getirmektedir. Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artmaktadır. Anız yakmanın diğer bir zararı toprak yüzeyinde bulunan küçük canlıları öldürmesidir. Toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Yapılan araştırmalarda, anız yakma ile küçük canlıların mikro organizmaların yüzde 70’inin zarar gördüğü bunun da verimi düşürdüğü ortaya konulmuştur. Anız yakımı ile ilk yılda kök çürüklüğü hastalığında azalma olduğu ancak ikinci yıl bu hastalığın daha da arttığı görülmüştür. Anızların yakılmasının en önemli zararlarından birisi de, toprağı su ve rüzgar erozyonuna da hassas bir duruma getirmesidir. Anızların yakılmasıyla hayvan yemi olarak kullanılmasından başka birçok yararı olan sap saman yok edilmektedir. Anız yangınları sırasında havanın kirlenmesi yanında, yükselen dumanlar zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta, bu durumda trafik kazalarıyla can ve mal kaybına neden olmaktadır. Anız yangınları komşu tarlalardaki hasat edilmemiş ürünlere, traktörlere, meyve bahçelerine, bunların etrafındaki çitlere, telefon direklerine, civardaki yerleşim yerlerine ve özellikle ormanlara, koruluk ve ağaçlık bölgelere telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Anız yakımı doğal dengeyi de bozmaktadır. Yangınlar sırasında arazide yaşayan pek çok yaban yuvalarını terk etmekte veya ölmektedirler” denildi.

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