Şanlıurfa’da alternatif ürün lavantanın hasadı başladı

İlk hasadı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş yaptı. Aktaş, mart ayında fideleri toprakla buluşturduklarını hatırlattı. Lavantanın birçok sektörde kullanıldığını aktaran Aktaş, şöyle konuştu: “Lavanta bahçesini ilerleyen dönemde 17 bin 470 dönüme çıkararak bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturacağız. Kuracağımız lavanta ve kekik bahçeleriyle bölgeye ekonomik değer sağlıyoruz. Buradan elde edilen gelirle istihdamı arttıracak adımlar atılacak. İlçede yaşayan, dar gelirli kadınlarımıza, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ve engellilerimize maddi destek sağlanacak.” Aktaş, Suruç’ta üretimi yapılan pamuk, mısır, Antep fıstığı gibi ürünlere lavanta ve kekiğin de dahil olacağını böylece alternatif geçim kaynaklarının çeşitleneceğini ifade etti.