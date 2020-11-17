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Aktüel Şanlıurfa'da 84 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da 84 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:22:58 -
Şanlıurfa'da 84 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 84 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen 2 araçta gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da 14 Kasım'da polis ekiplerince durdurulan 2 araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilogram esrar ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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