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Yerel Şanlıurfa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Şanlıurfa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:06:00 -
Şanlıurfa'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Şüpheli aracın önünde park ettiği adreste arama yapan ekipler, 23'ü çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Polis ekipleri, ayakkabısız ve montsuz olan çocuklara ayakkabı, kıyafet ve oyuncak yardımında bulundu. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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