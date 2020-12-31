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Aktüel Şanlıurfa'da 3 ceylanı öldüren 4 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Şanlıurfa'da 3 ceylanı öldüren 4 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak avcılara 54 bin lira cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:35:09 -
Şanlıurfa'da 3 ceylanı öldüren 4 kişi suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da ceylan avlarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 54 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ceylan avlandığı ihbarı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, sahada yaptığı kontrollerde kaçak avlanan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, kişilerin heybesinde yaptığı aramada av tüfeğiyle vurulmuş 3 ceylan ele geçirdi.

Ceylanlara ve av tüfeğine el koyan ekipler, 4 kişi hakkında toplam 54 bin lira cezai işlem uyguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ile özdeşleşen ceylanları kolluk kuvvetleriyle korumak için büyük mücadeleler verdiklerini söyledi.

Ceylanların yavrulama zamanlarında tüfekle avlama ve yavru hırsızlığı olaylarıyla karşılaştıklarını belirten Çiçek, "Kentimizle özdeşleşmiş ceylanımızı Şanlıurfa dağlarında serbest dolaşmasını sağlamak için vatandaşlarımızla, kolluk kuvvetlerimizle birlikte cansiperane çalışmaktayız. Maalesef bizim gibi düşünmeyen insanlar da var." diye konuştu.


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