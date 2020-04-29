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Aktüel

Şanlıurfa’da 3 binada korona virüs tedbiri sonlandırıldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki, Siverek ilçesinde bir kişiye korona virüs tanısı konulmasının ardından 3 binada uygulanan 14 günlük karantina sonlandırıldı.

2020-04-29 14:22:08 -
Şanlıurfa’da 3 binada korona virüs tedbiri sonlandırıldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki, Siverek ilçesinde bir kişiye korona virüs tanısı konulmasının ardından 3 binada uygulanan 14 günlük karantina sonlandırıldı.


Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Tedbirler kapsamında Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice ve Batıkent Mahallesi’ndeki birer bina ile Siverek ilçesi Kapıkaya Mahallesi’nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina, yeni vaka çıkmaması üzerine sonlandırıldı.

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