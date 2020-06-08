  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:35:50 -
Şanlıurfa'da 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da evinin bahçesinde 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suruç ilçesinde bir evin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ekili 2 bin 367 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı