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Aktüel

Şanlıurfa’da 10 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:14:03 -
Şanlıurfa’da 10 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesinde G.T.’ye ait aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 10 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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