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Gündem Şanlıurfa Valisi'nden Tel Abyad'a ziyaret
Gündem

Şanlıurfa Valisi'nden Tel Abyad'a ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kurban Bayramı öncesi, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek yöre halkıyla bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 23:12:00 -
Şanlıurfa Valisi'nden Tel Abyad'a ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kurban Bayramı öncesi, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek yöre halkıyla buluştu.

Şanlıurfa Valisi Erin, ziyaret ettiği ilçede halkın elektriğe kavuşmasının mutluluğuna ortak oldu.

Tel Abyad merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Suriyelilerle de sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Erin, ilçeye bağlanan elektrik dolayısıyla halkı tebrik etti.

İlçe merkezinde bir araya geldiği çocuklara bayramlık kıyafet hediye eden Erin, Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü.

Bayram kıyafeti hediyesi alan Tel Abyadlı çocuklardan biri, Erin'e bölgenin yöresel içeceklerinden mırra ikramında bulundu.

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