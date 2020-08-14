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Aktüel

Şanlıurfa Valisi hastanelerde tebdili kıyafet denetim yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:06:06 -
Şanlıurfa Valisi hastanelerde tebdili kıyafet denetim yaptı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki hastanelerde tebdili kıyafet denetim yaparak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yerinde inceleme yaptı.

Vali Erin, kentteki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kimseye haber vermeden giderek, hastanelerde yaşanan yoğunluğu gözlemledi.

Poliklinik önünde sıra bekleyen Vali Erin, acil servisleri de gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kovid-19 testlerinin yapıldığı kısımları inceleyen Erin, hastanelerde salgın kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

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