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Şanlıurfa Valisi Erin'den "Gönüllü olarak evde kalalım" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:18:35 -
Şanlıurfa Valisi Erin'den "Gönüllü olarak evde kalalım" çağrısı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıura Valisi Abdullah Erin, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıktığı saatler arasında, diğer yaş grubundakilere gönüllü olarak evde kalmaları çağrısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, alınan tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere büyük oranda uyması sonucu kentte sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığını kaydetti.

Oluşan olumlu ortamı korumak ve riski yönetmek adına tüm vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade eden Erin, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmalarına izin verildiği saatler arasında, diğer yaş gruplarına gönüllü olarak evde kalmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği salgınla mücadele kapsamında bayramda yoğunluğu azaltmak için kırsal mahallelerden 24-26 Mayıs'ta il ve ilçe merkezlerine araç girişleri kısıtlanacak.

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