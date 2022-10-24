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Gündem Şanlıurfa Valiliğinden çatışma açıklaması
Gündem

Şanlıurfa Valiliğinden çatışma açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavga hakkında son gelişmeleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 21:06:00 -

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'nde okulların bulunduğu bölgede karşılaşan husumetli ailelerin arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise yaralanmıştı.

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "24.10.2022 günü saat 16.00 sıralarında Viranşehir ilçesi Ceylanpınar yolu üzerinde meydana gelen silahla kasten adam öldürme, kasten yaralama olayında, Germen Mahallesi'nden husumetli iki aile arasında çocukların tartışması sonucu başlayan kavgaya ailelerin de dahil olması neticesinde olay esnasında yaralanan S.Y. ve Ö.F.Ç. adlı vatandaşlarımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştirler. Olayda 14 vatandaşımız da yaralanmış olup, yaralıların tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili faillerden tamamı yakalanmış olup, olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ateşli silah ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olay yerinde tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.

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