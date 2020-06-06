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Aktüel

Şanlıurfa Valiliği iki ayda 2 milyon 644 bin maske dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 09:49:59 -
Şanlıurfa Valiliği iki ayda 2 milyon 644 bin maske dağıttı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında nisan ve mayıs aylarında 2 milyon 644 bin maske dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), İl Sağlık Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından temin edilen 2 milyon 644 bin maskenin, kaymakamlıklar aracılığıyla nisan ve mayıs aylarında vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, maskelerin meslek odaları aracılığıyla esnafa, yaya trafiğinin yoğun şekilde bulunduğu pazar yerlerinde, toplu taşıma merkezleri ve kontrol noktalarında da vatandaşlara ulaştırıldığı kaydedildi.

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