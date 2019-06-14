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Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2019

TOKİ Şanlıurfa Kadıkendi Mahallesi son dakika kura sonuçları. TOKİ tarafından Şanlıurfa’da inşaa edilecek olan 250 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi. İŞTE Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2019. TOKİ Şanlıurfa Kadıkendi 2019 projesindeki 2 oda 1 salon konutların fiyatları 175 bin 500 TL'den 3 oda 1 salon konutların fiyatları 253 bin TL'den başlıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 15:54
Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2019

TOKİ Şanlıurfa Kadıkendi Mahallesi son dakika kura sonuçları. TOKİ tarafından Şanlıurfa’da inşaa edilecek olan 250 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi. İŞTE Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2019. TOKİ Şanlıurfa Kadıkendi 2019 projesindeki 2 oda 1 salon konutların fiyatları 175 bin 500 TL'den 3 oda 1 salon konutların fiyatları 253 bin TL'den başlıyor.

TOKİ Şanlıurfa 2019 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi belli mi? diye aratılmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Şanlıurfa Kadıkendi projesinde yer alan konutların kura çekilişi bugün yapılacak. Şanlıurfa Kadıkendi Mahallesi TOKİ  2019 projesinde toplam 250 adet konut yer alıyor. Yapılan kura çekilişi ile 2+1 nitelikli 175 adet ve 3+1 nitelikli 75 adet konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak. TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında Şanlıurfa için 2 bin 902 kişi başvuru işlemi gerçekleştirdi.

TOKİ Şanlıurfa Kadıkendi 2019 projesindeki 2 oda 1 salon konutların fiyatları 175 bin 500 TL'den 3 oda 1 salon konutların fiyatları 253 bin TL'den başlıyor. 2+1 daire projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 daire projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:54
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