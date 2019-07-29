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Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu! 35 kilo ele geçirildi

Şanlıurfa merkezli iki kentte düzenlenen operasyonda 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu! 35 kilo ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatı yapan, organize eden zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, Şanlıurfa'da takibe aldıkları iki otomobilden birini Mersin, diğerini Adana girişinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, zulalanmış vaziyette 35 kilo 415 gram eroin ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
  1. Mersin
  2. Adana
  3. Şanlıurfa
  4. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  5. eroin
  6. İl Emniyet Müdürlüğü
  7. nöbetçi mahkeme
  8. uyuşturucu operasyonu

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