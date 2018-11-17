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Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 31 kişi cezaevine gönderildi

6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 31’i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:49
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 31 kişi cezaevine gönderildi

Şanlıurfa merkezli 6 ilde dolandırıcılara yönelik İzmir, Afyonkarahisar, Kocaeli, İstanbul ve Siirt’teki 36 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 31’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda elektronik eşya ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 16 adet fişek, 45 adet simkart, 39 bin Türk lirası para, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, mağdur vatandaşlara ait 1 milyon 300 bin TL zararın da önüne geçildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:49
  1. Siirt
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Afyon
  6. Şanlıurfa

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