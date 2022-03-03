Şanlıurfa imsakiyesi 2022 Diyanet: Şanlıurfa imsak vakti, iftar, sahur saati!

Şanlıurfa imsak sahur,iftar vakitleri 2022! Üç ayların girmesiyle birlikte manevi iklim İslama beldelerinin üzerine inmeye devam ediyor. 2 Şubat’ta Recep ayının girmesiyle birlikte Ramazan ayını ne zaman başlayacak? sorusu da bir hayli sorulun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olan ve geceye özel sure olan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor. Mübarak Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2022 Ramazan imsakiyesi de araştırılan konular arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Ramazan 2022 imsakiyesi belli olmasıyla birlikte Şanlıurfalı vatanadşlar da Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2022, sahur, iftar, imsak ve akşam ezanı vakitlerini sorgular oldu.

Şanlıurfa imsakiyesi 2022 imsak, sahur, iftar, akşam ezan vakitleri