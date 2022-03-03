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Oruç Şanlıurfa imsakiyesi 2022 Diyanet: Şanlıurfa imsak vakti, iftar, sahur saati!
Oruç

Şanlıurfa imsakiyesi 2022 Diyanet: Şanlıurfa imsak vakti, iftar, sahur saati!

Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2022 sorgulaması yapmak vatandaşlar, Şanlıurfa’da imsak, sabah ezanı, iftar saati, akşam ezanı ve sahur vakti saat kaçta? sorusuna cevap arıyor. Şanlıurfa imsak vakti 2022 yılının ilk orucunun tutulacağı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü sahur yapacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Diyanet Şanlıurfa 2022 imsakiyesi ile birlikte Şanlıurfa imsak vakti ve sahur ve iftar saatlerini buradan takip edebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 17:43:00 - 2022-03-03 17:43:59
Şanlıurfa imsakiyesi 2022 Diyanet: Şanlıurfa imsak vakti, iftar, sahur saati!

Şanlıurfa imsak sahur,iftar vakitleri 2022! Üç ayların girmesiyle birlikte manevi iklim İslama beldelerinin üzerine inmeye devam ediyor. 2 Şubat’ta Recep ayının girmesiyle birlikte Ramazan ayını ne zaman başlayacak? sorusu da bir hayli sorulun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olan ve geceye özel sure olan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor. Mübarak Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 2022 Ramazan imsakiyesi de araştırılan konular arasında. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Ramazan 2022 imsakiyesi belli olmasıyla birlikte Şanlıurfalı vatanadşlar da Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2022, sahur, iftar, imsak ve akşam ezanı vakitlerini sorgular oldu.

Şanlıurfa imsakiyesi 2022 imsak, sahur, iftar, akşam ezan vakitleri

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