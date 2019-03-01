Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne yeni müdür Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünde tayini çıkan Op.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünde tayini çıkan Op. Dr. Himmet Durgut’un yerine Doç. Dr. Musluhittin Emre Erkuş atandı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne Doç. Dr. Musluhittin Emre Erkuş atandı. Erkuş düzenlenen törenle görevi Op. Dr. Himmet Durgut’dan devraldı.

İl Sağlık Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde yeni İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Musluhittin Emre Erkuş, Op. Dr. Himmet Durgut’a yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

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