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Aktüel Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden özel hastanelerdeki yoğunluk görüntülerine ilişkin açıklama:
Aktüel

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden özel hastanelerdeki yoğunluk görüntülerine ilişkin açıklama:

"İlimizde bulunan bazı özel hastanelerde pandemi döneminde yaşanan yoğunlukların yer aldığı görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. İlgili kişi ve kuruluşlar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına muhalefetten idari para cezasına çaptırılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:11:21 -
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden özel hastanelerdeki yoğunluk görüntülerine ilişkin açıklama:

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki bazı özel hastanelerde pandemi döneminde yaşanan yoğunlukların yer aldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını, ilgili kişi ve kuruluşların, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına muhalefetten idari para cezası kesildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında hastanelere ilişkin bazı görüntülerin yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "İlimizde bulunan bazı özel hastanelerde pandemi döneminde yaşanan yoğunlukların yer aldığı görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. İlgili kişi ve kuruluşlar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına muhalefetten idari para cezasına çaptırılmıştır. Ayrıca 'Kovid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri'ne muhalefetten Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre de cezai müeyyide uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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