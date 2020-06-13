Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara cevap

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, bugün bazı basın yayın organlarındaki "Şanlıurfa'daki vakaların artış sebebiyle ilgili ilginç iddia" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Mart ayından itibaren ülkemizde ve dolayısıyla ilimizde görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında koruma ve kontrol önlemlerinin Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu mücadelenin önemli bir kısmını pozitif vakaların filyasyon işlemleri oluşturmaktadır. Saha filyasyon ekipleri tarafından yapılan işlemler, Sağlık Bakanlığımızın bilgi sistemleriyle elektronik olarak yakından takip edilebilmekte ve özellikle temaslılara ulaşma oranları ve süreleri izlenmektedir. İlk günden itibaren tüm ilçelerimizin ihtiyacına göre planlama yapılarak filyasyon ekipleri oluşturulmuş ve ihtiyaç durumuna göre ekip sayısında revizyonlara gidilmiştir. Eyyübiye ilçemizde 21, Haliliye ilçemizde 23 ve Karaköprü ilçemizde 15 olmak üzere, ilimiz genelinde toplam 182 ekip ile yürütülen aktif filyasyon işlemleri sonucunda, filyasyon oranı yüzde 100’lerde seyretmekte olup, söz konusu haberde geçen filyasyon ekiplerinin yarı yarıya azaltıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kontrollü sosyal hayata geçişin başladığı dönemde, halkımızın da desteğiyle 'maske, mesafe ve hijyen' konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ile bu dönemin de üstesinden gelinecektir. İlimiz sağlık camiası, koronavirüs salgınıyla gerekli mücadeleyi vermeye dün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir."