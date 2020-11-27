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Gündem Şanlıurfa fay hattı nereden geçiyor? Şanlıurfa fay hattı sorgulama
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Şanlıurfa fay hattı nereden geçiyor? Şanlıurfa fay hattı sorgulama

AFAD, 27 Kasım Cuma günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da da hissedildi. Şanlıurfa’da da hissedilen deprem sonrası Şanlıurfa fay hattı nereden geçiyor? Şanlıurfa fay hattı sorgulama merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:37:00 -
Şanlıurfa fay hattı nereden geçiyor? Şanlıurfa fay hattı sorgulama

Türkiye’de yüzyıllardır depremlere neden olan iki ayrı fay hattı vardır. Bunlardan biri Kuzey Anadolu Fay hattı diğeride Doğu Anadolu Fay hattıdır. Bu iki fay hattı tarihin çeşitli dönemlerinde kırılmalar yaşayarak etkisi çok büyük olan depremler oluşturmuşlardır. 3 üncü deprem kuşağı bölgesi olan Şanlıurfa’da yaklaşık irili ufaklı 9 fay hattı bulunmakta bu fay hatlarının en uzun olanı ise 40 kilometre uzunluğunu bulan Harran Kabahaydar arası uzanan hat. Bu hatlardan en aktif olanı ise Bozova fay hattı. Bozova’ya bağlı Açıkyazı merkez üssü olan 23 Kasım 2011 Çarşamba günü righter ölçeğine göre 3.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın 

Hatay deprem toplanma alanları için tıklayın

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