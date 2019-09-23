Şanlı mazimiz AK Parti ile ayağa kalktı

Mustafa Durmaz İstanbul

17 yılda ekonomik ve teknolojik alanda büyük başarılara imza atan Türkiye, tarihi misyonuna yakışan adımlar atmaktan da geri durmadı. Bir takım odaklar tarafından üstü örtülmeye çalışılan hatta sulandırılan şanlı mazimiz, AK Parti’nin dirayetli politikaları sayesinde yeniden ayağa kaldırıldı. Afrika’dan Ortadoğu’ya, Balkanlar’dan Orta Asya’ya birçok bölgede nadide eserlerimiz ihya edilirken, ihtişamlı destanlarımız hakkıyla kutlanmaya başlandı.

Bağlarımız yeniden dokunuyor

Destanlarla dolu mazimizi daracık bir alana hapsetmek isteyenlere karşı canı pahasına mücadele veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı’nın kadim bağlarını yeniden dokuyor. Şanlı mazimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveri ile çalışan AK Parti’nin ihya çalışmaları ve zafer kutlamaları kamuoyunda takdir topluyor. 2009 yılından bu yana İstanbul’da Süleymaniye Camii, Nuruosmaniye Camii, Yıldız Hamidiye Camii, Şehzadebaşı Camii ve Nusretiye Camii gibi selatin camiler ile Mısır Çarşısı’nın da aralarında bulunduğu 101 eser, restore edilerek yeni görünümüne kavuştu.

Sultanahmet Camii, Beyazıt Camii, Eminönü Yeni Cami, Teşvikiye Camii ve Mercan Ağa Camii’nin de aralarında bulunduğu 34 eserin restorasyonu, 26 eserin de proje çizimi devam ediyor.

TİKA, vicdanın sesi oldu

Batılı ülkelerin pek çoğu yardımlar için belli şartlar ortaya koyarken, Türkiye kalkınma yardımları alanında farklı bir yol izledi. AK Parti döneminde kendine gelen TİKA, Orta Asya ve Balkanlar’dan Afrika, Latin Amerika ve Pasifik adalarına kadar çok geniş bir coğrafyada medeniyetimize ait eserleri yok olmaktan kurtardı.

TİKA tarafından ayağa kaldırılan eserlerin başında ise Orhun Yazıtları geliyor. 5 bin yıllık medeniyetimizin ilk yazılı eserleri olan Orhun Anıtları, Erdoğan’ın talimatıyla aslına uygun olarak restore edildi ve koruma altına alındı. Erdoğan iktidarları döneminde Afrika ile olan gönül bağlarımız da güçlendirildi. Sudan sınırları içerisinde bulunan ve tarihi ve stratejik bir öneme haiz olan Sevakin Adası da Erdoğan’ın diplomatik başarısı sonrası ülkemize tahsis edildi. TİKA’nın 3 kıtada, 18 ülkede yüzlerce eserimizi onarması ise ecdadımızdan izler taşıyan yapıtların gelecek kuşaklara kalmasını sağladı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, Bosna Hersek’te Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, Filistin’de Hz. İbrahim Tekkesi İmarethanesi, Afganistan’da Ulu Cami’nin de aralarında bulunduğu nice eserler ihya edildi.

-Sevakin Adası

Kut Zaferi hak ettiği değeri en sonunda buldu

Hakkında yazılan kitaplar kıyıda köşede kaldığı için zaferin üzerinden onca sene geçmiş olmasına rağmen Kut Zaferi, Türkiye’de hak ettiği ölçüde değerlendirilmedi.

Kut Zaferi, Türkiye’de 1952’ye kadar kutlandı fakat bu tarihten sonra müfredattan kaldırılarak unutuluşa terk edildi. Bu unutuluşta Türkiye’nin NATO’ya girmesinin sebep olduğu yönünde bir kanaat hâkimdir. Bir “nezaket” sonucu bu zafer gündemden düştü. Birinci Dünya Savaşı’nda birçok farklı cephede savaştığımız İngilizlere karşı Osmanlı orduları sadece Çanakkale ve Kût’ul Amare’de zafer kazandı. Kut’ul Amare Zaferi, Erdoğan’ın bizzat hatırlatmasıyla resmi olarak kutlanan destanlarımız arasında yerini aldı.